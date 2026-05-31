Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Германия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.17
X
10.50
П2
19.00
Футбол. Товарищеские матчи
22:30
США
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.39
П2
2.62
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чехия
2
:
Косово
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
4
:
Иордания
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Япония
1
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
П1
X
П2

Кержаков о Сафонове: «Не скажу, что он превзошел Овечкина как главный спортсмен России. Но в футболе Матвей однозначно номер один»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает, что после второй победы в Лиге чемпионов вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не превзошел капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по достижениям.

"Сложно оценивать финал для Матвея Сафонова, потому что у него почти не было работы в этом матче. Точно могу сказать, что в моменте с пенальти Эзе он реально сбил бьющего игрока. Конкретно в этом эпизоде заслуга Матвея бесспорна.

Здорово, что нынешний сезон у Сафонова получился лучшего предыдущего. Теперь он выиграл Лигу чемпионов в ранге первого номера, а не запасного вратаря. Были и непростые моменты, но это его первый сезон в основе лучшего клуба мира, так что все объяснимо. Очень надеюсь, что дальше у него все будет складываться еще лучше.

Сафонов сейчас точно лучший российский футболист. Не сказал бы, что он превзошел Овечкина как главный спортсмен из нашей страны, но в футболе Матвей однозначно номер один. Он точно должен быть среди номинантов на приз лучшему вратарю года в мире. Скорее всего, судьбу награды решит предстоящий ЧМ, но Сафонов обязательно должен попасть в список лучших вратарей мира", — сказал Кержаков.

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше