Кержаков о Сафонове: «Не скажу, что он превзошел Овечкина как главный спортсмен России. Но в футболе Матвей однозначно номер один»

Здорово, что нынешний сезон у Сафонова получился лучшего предыдущего. Теперь он выиграл Лигу чемпионов в ранге первого номера, а не запасного вратаря. Были и непростые моменты, но это его первый сезон в основе лучшего клуба мира, так что все объяснимо. Очень надеюсь, что дальше у него все будет складываться еще лучше.