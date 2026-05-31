Не менее 9 человек задержали на параде «Арсенала» за нарушение общественного порядка, употребление наркотиков, сексуальное насилие и нападение на полицейских

Сегодня «канониры» провели на улицах Лондона автобусный чемпионский парад в честь победы в АПЛ. Сообщалось, что в празднованиях приняли участие более 1,5 млн болельщиков.
По состоянию на 20:00 по московскому времени девять человек были задержаны на территории парада за различные правонарушения, включая нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения, употребление наркотиков, насилие сексуального характера и нападение на сотрудников экстренных служб.
«Мы по-прежнему наблюдаем большие скопления людей в окрестностях “Эмирейтс” и, к сожалению, получаем новые сообщения о нападениях на сотрудников полиции.
Сегодняшнее мероприятие было в основном праздничным, но мы четко дали понять, что не потерпим антиобщественного поведения, беспорядков или другой преступности. Сотрудники полиции будут использовать полномочия по разгону для предотвращения преступности и проведения дальнейших арестов в местах совершения правонарушений", — говорится в сообщении ведомства.