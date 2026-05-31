Судьи на ЧМ не будут разрешать игрокам общаться с тренерами во время оказания помощи вратарю, а ВАР будет рассматривать нарушения перед вводом мяча в игру

"Мы провели семинар со всеми тренерами 48 команд и предупредили их, что судьи будут действовать проактивно. Они не позволят командам подходить к скамейкам, когда вратарь лежит на газоне с травмой.
У вратаря есть право быть травмированным, но у полевых игроков нет права покидать поле и устраивать своего рода тайм-аут с тренерами. Довольно странно, когда на поле остаются только судья, физиотерапевт и вратарь. Все остальные игроки уходят с поля, и это неправильно", — сказал глава судейского комитета ФИФА.
Также Коллина объявил, что ВАР сможет рассматривать нарушения, совершенные до ввода мяч в игру. Например, в случае с фолом перед угловым эпизод может быть переигран.