Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
США
3
:
Сенегал
2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Германия
4
:
Финляндия
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чехия
2
:
Косово
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
4
:
Иордания
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Япония
1
:
Исландия
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
Судьи на ЧМ не будут разрешать игрокам общаться с тренерами во время оказания помощи вратарю, а ВАР будет рассматривать нарушения перед вводом мяча в игру

Пьерлуиджи Коллина сообщил, что на ЧМ-2026 игроки не смогут общаться с тренерами у края поля, пока вратарю оказывается помощь.

Источник: Спортс‘’

"Мы провели семинар со всеми тренерами 48 команд и предупредили их, что судьи будут действовать проактивно. Они не позволят командам подходить к скамейкам, когда вратарь лежит на газоне с травмой.

У вратаря есть право быть травмированным, но у полевых игроков нет права покидать поле и устраивать своего рода тайм-аут с тренерами. Довольно странно, когда на поле остаются только судья, физиотерапевт и вратарь. Все остальные игроки уходят с поля, и это неправильно", — сказал глава судейского комитета ФИФА.

Также Коллина объявил, что ВАР сможет рассматривать нарушения, совершенные до ввода мяч в игру. Например, в случае с фолом перед угловым эпизод может быть переигран.