Канчельскис о Сафонове: «Чем больше титулов Матвей выиграет с “ПСЖ”, тем лучше для российского футбола. Сравнивать его с Акинфеевым пока рано, по моему мнению»

Вчера Сафонов выиграл второй трофей Лиги чемпионов в составе «ПСЖ». В финале турнира парижане обыграли «Арсенал» (1:1, пенальти — 4:3).
«Я поздравляю Матвея с победой и желаю продолжать в том же духе! На мой взгляд, чем больше титулов в составе “ПСЖ” выиграет Сафонов, тем лучше для всего российского футбола.
При этом мне кажется, что у него не очень большие шансы быть признанным лучшим вратарем Европы по итогам сезона, потому что Россия отстранена от международных турниров. А сравнивать его с Игорем Акинфеевым, по моему мнению, пока рано, потому что вратарь ЦСКА больше 20 лет выступает на высочайшем уровне, побил рекорды Льва Яшина, завоевал Кубок УЕФА, а также стал бронзовым призером чемпионата Европы", — сказал Канчельскис.