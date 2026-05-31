Помощник Конте Стеллини о словах де Брюйне: «Возможно, “Наполи” нет смысла подписывать 33-летних игроков, которым эстетика важнее результата»

Бельгийский полузащитник ранее заявил, что рад уходу Конте из «Наполи»: «Для меня очень важен стиль игры. Он должен быть зрелищным, а мне этого немного не хватало».
«Возможно, нет особого смысла в том, чтобы в “Наполи” переходили 33-летние игроки с большим прошлым, для которых эстетика важнее результата. Если и подписывать таких опытных игроков, то пусть они, по крайней мере, служат молодым игрокам примером энтузиазма и радости в таком клубе, как “Наполи”. Я не увидел в нем ни радости, ни энтузиазма. Надеюсь, в будущем у него будет опыт, более похожий на то, чего он хочет — возможно, уже в сборной с [Руди] Гарсией», — сказал Стеллини.
Также тренер привел полузащитника «Милана» Луку Модрича в качестве примера профессионализма.
«Меня очень впечатлило то, как он освоился в “Милане”, направляя партнеров благодаря энтузиазму и лидерским качествам. Играя в команде с весьма прагматичным футболом, он добивался отличных результатов и никогда не осуждал руководство или тренера. Быть профессионалом также означает понимать, что нужно делать, чтобы создать лучшую среду, подавая пример другим!» — заявил Стеллини.