Гасилин против перехода Сперцяна к саудовцам: «Там две команды с выдающимися звездами, но чемпионат намного слабее РПЛ. Если уходить, то только в топ‑5, нашу лигу он давно перерос»

"Наверно, это не тот чемпионат. Я недавно его комментировал, даже при том, что есть две команды с выдающимися звездами и хорошими игроками, это чемпионат намного слабее РПЛ. Я бы очень не хотел бы, чтобы Сперцян поменял наш чемпионат на чемпионат Саудовской Аравии.
Если уходить, то только в топ‑5. Там бы я очень хотел посмотреть на Эдуарда. Наш чемпионат он перерос уже давно«, — отметил экс-форвард “Зенита”.
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.