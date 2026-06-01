«Мы праздновали 10-е место “Челси”, потратившего миллиард фунтов на игроков». Морган ответил экс-крикетисту и фанату «синих» Питерсену, пошутившему про парад «Арсенала» после поражения в

Сегодня в Лондоне прошел чемпионский парад «Арсенала» по случаю победу в АПЛ. Вчера «канониры» уступили «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов (1:1, 3:4 по пенальти).
Питерсен написал в соцсетях: «По какому случаю “Арсенал” проводит парад в Лондоне? Разве они не проиграли вчера?».
Морган ответил: «Привет, Кевин! Мы праздновали то, что “Челси” занял 10-е место в чемпионате, отстав от “Арсенал” на 33 очка, после того как потратил 1 миллиард фунтов на игроков, которые не попали бы даже на нашу скамейку запасных и единственный европейский футбол, который ей светит в следующем сезоне, будет разве что на пляже в Марбелье. Спасибо, что спросил!».