Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
США
4
:
Сенегал
2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Германия
4
:
Финляндия
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чехия
2
:
Косово
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
4
:
Иордания
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Япония
1
:
Исландия
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
«Мы праздновали 10-е место “Челси”, потратившего миллиард фунтов на игроков». Морган ответил экс-крикетисту и фанату «синих» Питерсену, пошутившему про парад «Арсенала» после поражения в

Британский телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган в соцсетях ответил на шутку бывшего крикетиста Кевина Питерсена, болеющего за «Челси».

Источник: Спортс‘’

Сегодня в Лондоне прошел чемпионский парад «Арсенала» по случаю победу в АПЛ. Вчера «канониры» уступили «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов (1:1, 3:4 по пенальти).

Питерсен написал в соцсетях: «По какому случаю “Арсенал” проводит парад в Лондоне? Разве они не проиграли вчера?».

Морган ответил: «Привет, Кевин! Мы праздновали то, что “Челси” занял 10-е место в чемпионате, отстав от “Арсенал” на 33 очка, после того как потратил 1 миллиард фунтов на игроков, которые не попали бы даже на нашу скамейку запасных и единственный европейский футбол, который ей светит в следующем сезоне, будет разве что на пляже в Марбелье. Спасибо, что спросил!».