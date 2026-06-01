Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
США
3
:
Сенегал
2
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.75
П2
64.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Германия
4
:
Финляндия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чехия
2
:
Косово
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
4
:
Иордания
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Япония
1
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
П1
X
П2

Черчесова удивила игра Эдегора в финале ЛЧ: «В матче Казахстана с Норвегией у Мартина невозможно было отобрать мяч, он всегда находил выход, отдавал передачи. А с “ПСЖ” видели его на поле?&raq

Игра Мартина Эдегора в финале Лиги чемпионов разочаровала Станислава Черчесова.

Источник: Спортс‘’

— Этот «Арсенал» может еще несколько лет быть на ведущих ролях в европейском футболе?

— Это возможно. Финал Лиги чемпионов приносит большие деньги, появляется возможность сделать изменения в команде. У «ПСЖ» на всех позициях находились футболисты, которые соответствовали уровню финала Лиги чемпионов, а еще были и подходящие запасные. У «Арсенала» даже в стартовом составе некоторые выделялись не в лучшую сторону. И Артета отметил, что для шага вперед нужны изменения.

Во время матча не болел за какую-либо команду. Смотрел как тренер — делал какие-то выводы.

— И кто вас удивил?

— Эдегор. Со сборной Казахстана мы играли против Норвегии, где в составе был один Эдегор. У него было просто невозможно отобрать мяч — и неважно, сколько человек его атаковали, он всегда находил выход, обыгрывал, отдавал передачи. А в матче с «ПСЖ» — другой Эдегор. Вы видели его на поле? Может, не удалась игра, — сказал главный тренер «Ахмата».