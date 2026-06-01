Черчесова удивила игра Эдегора в финале ЛЧ: «В матче Казахстана с Норвегией у Мартина невозможно было отобрать мяч, он всегда находил выход, отдавал передачи. А с “ПСЖ” видели его на поле?&raq

— Этот «Арсенал» может еще несколько лет быть на ведущих ролях в европейском футболе?
— Это возможно. Финал Лиги чемпионов приносит большие деньги, появляется возможность сделать изменения в команде. У «ПСЖ» на всех позициях находились футболисты, которые соответствовали уровню финала Лиги чемпионов, а еще были и подходящие запасные. У «Арсенала» даже в стартовом составе некоторые выделялись не в лучшую сторону. И Артета отметил, что для шага вперед нужны изменения.
Во время матча не болел за какую-либо команду. Смотрел как тренер — делал какие-то выводы.
— И кто вас удивил?
— Эдегор. Со сборной Казахстана мы играли против Норвегии, где в составе был один Эдегор. У него было просто невозможно отобрать мяч — и неважно, сколько человек его атаковали, он всегда находил выход, обыгрывал, отдавал передачи. А в матче с «ПСЖ» — другой Эдегор. Вы видели его на поле? Может, не удалась игра, — сказал главный тренер «Ахмата».