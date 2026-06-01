«Ювентус» может подписать Эмерсона из «Марселя». Спаллетти нужно больше проверенных и преданных ему игроков

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Лучано Спаллетти хочет видеть в своей команде проверенных и преданных ему футболистов, на которых можно положиться. В определенной степени для 67-летнего специалиста это важнее их статистики.
После неудачной попытки договориться с Эндрю Робертсоном туринцы обратили внимание на защитника «Марселя», с которым тренер пересекался в «Роме».
Спаллетти хотел вновь поработать с Эмерсоном еще тогда, когда возглавлял «Наполи». 31-летний футболист с радостью вернулся бы из Франции в Италию.
В этом сезоне экс-защитник сборной Италии принял участие в 28 матчах Лиги 1 и отдал три голевых паса.