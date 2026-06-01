Семин — лучший тренер России XXI века по версии журналистов, Газзаев — 2-й, Бердыев — 3-й, Семак — 4-й, Черчесов — 5-й, Слуцкий — 6-й, Романцев — 7-й, Мусаев — 8

В опросе приняли участие 50 человек — журналисты ведущих СМИ и комментаторы «Матч ТВ» и Okko.
Участники голосования должны был назвать свой топ-10. Достижения тренера до 1 января 2001 года не учитываются. Отдавать голоса за иностранных специалистов было нельзя, в отличие от тренеров, родившихся в СССР, таких как Курбан Бердыев или Виктор Гончаренко. Первое место занял Юрий Семин, трижды становившийся чемпионом России и шесть раз бравший Кубок страны (трижды — в этом веке) с «Локомотивом». Семина поставили на первое место 18 участников опроса, а в тройку он попал в 45 случаях.
Второе место у Валерия Газзаева (три чемпионства, четыре Кубка России и Кубок УЕФА с ЦСКА). 15 участников расположили Газзаева на первое место, в тройке его называли 44 раза.
Тройку замкнул Курбан Бердыев, двукратный чемпион России с «Рубином» и серебряный призер с «Ростовом». У Бердыева 6 первых мест и 15 упоминаний в топ-3.
Также в итоговую десятку попали Сергей Семак (3 первых места), Станислав Черчесов (4), Леонид Слуцкий (0), Олег Романцев (4), Мурад Мусаев (0), Валерий Карпин (0) и Владимир Валентинович Федотов (0) (на 14-й позиции — Владимир Григорьевич Федотов).