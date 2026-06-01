«ПСЖ» интересен Крупи из «Борнмута». 19-летний француз нравится Энрике (L"Equipe)

Как передает GFFN со ссылкой на L"Equipe, «ПСЖ» решил сосредоточиться на подписании 19-летнего форварда летом. Отмечается, что Крупи нравится главному тренеру парижан Луису Энрике. Параллельно «ПСЖ» ведет переговоры о трансфере Яна Диоманде из «РБ Лейпциг».
Сообщается, что на Крупи также претендует «Арсенал». Сам француз намерен перейти в один из топ-клубов Европы в краткосрочной или среднесрочной перспективе.
В сезоне-2025/26 на счету Крупи 13 голов за «Борнмут» в 33 матчах АПЛ.