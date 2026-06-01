Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
США
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Германия
4
:
Финляндия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чехия
2
:
Косово
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
4
:
Иордания
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Япония
1
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
П1
X
П2

Вольпато, Бос, Чиркати, Райан, Меткалф и Вилупиллай — в заявке Австралии на ЧМ-2026

Сборная Австралии представила заявку на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Тренерский штаб во главе с Тони Поповичем вызвал на турнир следующих футболистов:

— вратари: Патрик Бич («Мельбурн Сити»), Пол Иззо («Раннерс»), Мэтью Райан («Леванте»);

— защитники: Азиз Бехич («Мельбурн Сити»), Джордан Бос («Фейеноорд»), Кэмерон Берджесс («Суонси»), Алессандро Чиркати («Парма»), Милош Дегенек (АПОЭЛ), Джейсон Джерия («Альбирекс Ниигата»), Лукас Херрингтон («Колорадо Рэпидс»), Кай Трюин («Нью-Йорк Сити»);

— полузащитники: Джейкоб Итальяно (ГАК), Кэмерон Девлин («Хартс»), Айдин Хрустич («Хераклес»), Джексон Ирвайн («Санкт-Паули»), Коннор Меткалф («Санкт-Паули»), Эйден О’Нил («Нью-Йорк Сити»), Пол Окон-Энгстлер («Сидней»), Кристиан Вольпато («Сассуоло»), Нестори Иранкунда («Уотфорд»), Мэтью Лекки («Мельбурн Сити»), Авер Мабил («Кастельон»);

— нападающие: Нишан Вилупиллай («Мельбурн Виктори»), Мохамед Туре («Норвич»), Тете Енги («Матида Зельвия»).