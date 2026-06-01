Семин о Хвиче: «В “Локо” не мог подумать, что он станет футболистом такого уровня. Дальше может быть “Золотой мяч”

Футболист в свое время выступал за железнодорожников.
«Два игрока, которые когда-то выступали в РПЛ [Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия], выиграли Лигу чемпионов. Наша лига принесла определенную пользу для всего футбола. На чемпионате мира тоже будут люди из России: Кордоба, два бразильца из “Зенита”. Нам нужно себя уважать, у нас сильный чемпионат.
То, что Хвича стал лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов, закономерно, глядя на его результативность и КПД в каждом матче. Финал — не лучший матч Хвичи, но и его Кварацхелия провел на высочайшем уровне. Пенальти.
Верю, что дальше может быть «Золотой мяч». Но его не будет на чемпионате мира — многое зависит, как претенденты на награду проявят себя там. Кто-то из команды чемпионов мира будет серьезным конкурентом для Хвичи.
Тогда в «Локомотиве» не мог подумать, что он станет футболистом такого уровня, хоть и видел большую перспективу", — сказал Семин.