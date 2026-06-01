Осимхен может покинуть «Галатасарай», допустил тренер Нигерии. Форвард может быть интересен «Юве» и «Роме»

27-летний игрок не попал в заявку Нигерии на товарищеский матч с Польшей, который пройдет 3 июня.
"Мы потеряли двух игроков. Осимхен, вероятно, собирается сменить клуб, поэтому предпочитаю, чтобы он остался дома — если сыграет не в стопроцентной форме, будет плохо.
Что касается Лукмана, он очень устал, и «Атлетико» просит нас его освободить", — сказал Шелль.
По мнению Football Italia, Осимхен может быть интересен «Ювентусу» и «Роме».
В 22 матчах минувшего чемпионата Турции на счету нападающего 15 голов и 5 ассистов.