Бышовец об Агкацеве: «Лучший вратарь в России. Есть талант для перехода в европейский футбол»

"Сейчас несколько меньше [внимания] уделяется замене, которая появилась на месте Сафонова. Агкацев может повторить какие-то достижение при определенных обстоятельствах. Он очень надежный по уровню. Я бы сейчас назвал Агкацева лучшим вратарем в России.
Окажется ли Агкацев в Европе — будет зависеть от интереса к нему. Мы все время как-то искусственно муссируем это в прессе — Батраков, Кисляк. Все эти разговоры на слуху. Понятно, что надо отдать должное и футболистам. Можно здесь сказать и о Тюкавине. У всех них есть способности и талант, которые позволяют говорить о возможном переходе в европейский футбол.
Но надо понимать, что это испытание личностных качеств. Есть пример Захаряна, у которого не получается", — сказал бывший тренер сборной России.