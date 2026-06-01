«Кузяев — провальный трансфер для “Рубина”. В командах первой восьмерки он не сможет себя проявить». Попов о хавбеке

В минувшем сезоне Мир РПЛ 33-летний игрок провел 16 матчей, не отметившись результативными действиями.
— Кузяев — провальный трансфер для «Рубина». Далер приходил в команду как лидер, опытный футболист, но игра через него не строилась. Не знаю, с чем это может быть связано. Кузяев потерял игровой тонус, а в таком возрасте восстановиться тяжело.
— Далер еще способен играть на уровне РПЛ?
— В командах первой восьмерки он не сможет себя проявить. Кузяеву надо перебороть себя и больше тренироваться, но Далер стал чаще травмироваться, — сказал бывший футболист «Рубина».