Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
США
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Германия
4
:
Финляндия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Япония
1
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
4
:
Иордания
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чехия
2
:
Косово
1
П1
X
П2

Кафанов о Помазуне: «Илья и раньше вызывался в сборную, и сейчас такой же кандидат. При наличии игровой практики будет рассматриваться»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал голкипера «Спартака» Ильи Помазуна кандидатом в национальную команду.

Источник: Спортс‘’

— Можете назвать Помазуна экспертом по пенальти? Он в этом компоненте на уровне с Сафоновым? Планируете ли вызвать Илью в будущем, или ему нужно все-таки играть почаще?

— Илья уже сам ответил на этот вопрос, когда в двух решающих судьбу Кубка матчах отразил по два пенальти.

Трудно сравнивать с Матвеем. Международный опыт в таких случаях тоже играет большую роль. Больше всех послематчевых серий среди российских вратарей выиграл Акинфеев. И помимо его мастерства и хладнокровия ему помогало наличие именно такого многолетнего опыта.

Илья и раньше вызывался в национальную команду, и сейчас такой же кандидат. При наличии игровой практики будет рассматриваться после каждого игрового отрезка чемпионата страны. Илью поздравил после матча. Очень рад за него, — сказал Кафанов.