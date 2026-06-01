Кафанов о Помазуне: «Илья и раньше вызывался в сборную, и сейчас такой же кандидат. При наличии игровой практики будет рассматриваться»

— Можете назвать Помазуна экспертом по пенальти? Он в этом компоненте на уровне с Сафоновым? Планируете ли вызвать Илью в будущем, или ему нужно все-таки играть почаще?
— Илья уже сам ответил на этот вопрос, когда в двух решающих судьбу Кубка матчах отразил по два пенальти.
Трудно сравнивать с Матвеем. Международный опыт в таких случаях тоже играет большую роль. Больше всех послематчевых серий среди российских вратарей выиграл Акинфеев. И помимо его мастерства и хладнокровия ему помогало наличие именно такого многолетнего опыта.
Илья и раньше вызывался в национальную команду, и сейчас такой же кандидат. При наличии игровой практики будет рассматриваться после каждого игрового отрезка чемпионата страны. Илью поздравил после матча. Очень рад за него, — сказал Кафанов.