Семин назвал топ-5 российских тренеров ХХI века: «Газзаев, Семак, Романцев, Бердыев и Слуцкий»

— Что чувствуете, став лучшим тренером России в ХХI веке?
— Очень приятно! Мощное голосование вы провели. В футболе я давно. И как игрок, и как тренер. Мы с журналистами прошли большой путь, прекрасно друг друга знаем. Наверное, поэтому они меня и выбрали.
— Кого из тренеров вы бы включили в топ-5?
— Газзаева, Семака, Романцева, Бердыева и Слуцкого.
— Не смущает, что главные успехи Романцева пришлись на конец ХХ века? В XXI у него два трофея со «Спартаком» — чемпионство и Кубок. А в 2005-м Олег Иванович тренировать закончил.
— Меня ничего не смущает. Да я и не высчитывал — кто сколько выиграл, в каком веке. Сужу по значимости и внутренним ощущениям. Романцев — один из сильнейших тренеров нашей страны. Упор делал на комбинационную игру, в короткий пас. Развил это направление, внес огромный вклад в российский футбол.
Как Газзаев, который завоевал Кубок УЕФА, Бердыев, Слуцкий… Яркая плеяда тренеров. Тогда в чемпионате была высочайшая конкуренция. Возможно, поэтому и мы становились лучше, — сказал экс-тренер «Локомотива».