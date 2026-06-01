Тихий о Лиге PARI: «Логистика очень тяжелая по сравнению с РПЛ. Иногда половину суток находишься в автобусе. В Хабаровск два дня добирались»

"Ладно, перелеты, но иногда ты половину суток находишься в автобусе. Самая долгая поездка, если не ошибаюсь, в Уфу. Тяжеловато.
В Хабаровск двое суток добирались, например. Перед поездом тренировка, приезжаешь в Москву, затем предыгровая тренировка на стадионе, толком не позавтракал. Считай, никакого восстановления нет. Быстро-быстро в поезд, что-то поел, ни на что времени толком не остается. Потом самолет, снова предыгровая.
Кто-то, читая, подумает, что тут нет ничего сверхъестественного, но логистика в Первой лиге очень тяжелая по сравнению с РПЛ", — сказал Тихий.