У Месси небольшая травма. Форвард сборной Аргентины пропустит матч с Гондурасом, но должен быть готов к игре с Алжиром на ЧМ

По информации журналиста Гастона Эдула, вызванный на ЧМ-2026 футболист «Интер Майами» получил небольшую травму.
Ожидается, что он не сыграет в товарищеском матче против Гондураса, который состоится 7 июня. При этом 38-летний игрок должен принять участие в первом матче чемпионата мира — 17 июня против сборной Алжира.
Отметим, что 10 июня аргентинцам также предстоит товарищеская встреча против Исландии.
У Месси выявлена мышечная усталость в левом подколенном сухожилии. До первого матча Аргентины на ЧМ-2026 — 22 дня.