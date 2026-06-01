Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Норвегия
:
Швеция
П1
1.88
X
3.95
П2
4.36
Футбол. Товарищеские матчи
20:30
Турция
:
Северная Македония
П1
1.22
X
6.20
П2
13.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Австрия
:
Тунис
П1
1.54
X
4.27
П2
6.58
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бразилия
6
:
Панама
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
США
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Германия
4
:
Финляндия
0
П1
X
П2

У Месси небольшая травма. Форвард сборной Аргентины пропустит матч с Гондурасом, но должен быть готов к игре с Алжиром на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пропустит некоторое время из-за повреждения.

Источник: Спортс‘’

По информации журналиста Гастона Эдула, вызванный на ЧМ-2026 футболист «Интер Майами» получил небольшую травму.

Ожидается, что он не сыграет в товарищеском матче против Гондураса, который состоится 7 июня. При этом 38-летний игрок должен принять участие в первом матче чемпионата мира — 17 июня против сборной Алжира.

Отметим, что 10 июня аргентинцам также предстоит товарищеская встреча против Исландии.

У Месси выявлена мышечная усталость в левом подколенном сухожилии. До первого матча Аргентины на ЧМ-2026 — 22 дня.