Гасилин о Дзюбе: «В “Спартаке” он играть не будет. Они будут бороться за чемпионство, согласен ли Артем на роль запасного? Если не найдет команду, то ко мне в “Банку” в&n

37-летний форвард ранее покинул «Акрон» на правах свободного агента.
— Где в итоге окажется Дзюба?
— Мне казалось, что оптимальный вариант для всех — это «Родина». Команда, которую сейчас будут обновлять. Артем — тот человек, который может вокруг себя собрать коллектив, дать напутственные слова и советы, оказать помощь молодым футболистам. Как будто ему в «Родине» самое место. Но Зинин (спортивный директор «Родины») заявил, что он им не интересен. Если рассматривать другие московские клубы: даже если Дзюбу туда возьмут, то это роль запасного, под давление.
Мы прекрасно понимаем, что в «Спартаке» Артем играть не будет. Красно‑белые будут бороться в следующем сезоне за чемпионство, об этом заявляет руководство. Не знаю, согласен ли Артем на роль запасного.
— Если он не найдет команду в РПЛ, это конец карьеры?
— Ко мне в «Банку» в Медиалигу. Мы сейчас играем очень хорошо, я собрал добротную команду, все супер. Думаю, что там есть запал.
Дзюба сделал большое дело — оставил «Акрон» в РПЛ. Представляете, как он рисковал? У него была травма, а он вышел. Такое клеймо получить — вылететь с командой из РПЛ под конец карьеры… Но он рискнул и все сделал. Я всегда котировал Дзюбу очень высоко. Если он решит завершить карьеру, то ему нужно остаться в футболе, мотивировать молодое поколение — ему есть чем заняться. Надо работать на благо нашего футбола, — сказал Гасилин.