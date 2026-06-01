«Зенит» оценивает Карпукаса в 5 млн евро. Семак и Зырянов продвигают трансфер хавбека «Локо» (Legalbet)

Ранее сообщалось, что петербургский клуб поборется с «Краснодаром» за трансфер полузащитника «Локомотива» и предложит игроку контракт на 5 лет.
По информации Legalbet, инициативу по трансферу Карпукаса поддерживают председатель правления «Зенита» Константин Зырянов и главный тренер Сергей Семак. Имя 23-летнего футболиста фигурировало среди возможных вариантов усиления в ходе недавней встречи Зырянова и Семака с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
Утверждается, что «Зенит» оценивает Карпукаса в 5 миллионов евро и надеется, что «Локомотив» пойдет на уступки, снизив свои требования с 9 млн до 6−7 млн евро.
В минувшем сезоне Мир РПЛ хавбек провел 28 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных паса.