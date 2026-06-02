Футбол. Товарищеские матчи
02:00
Колумбия
:
Коста-Рика
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.20
П2
21.00
Футбол. Товарищеские матчи
04:00
Канада
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.91
П2
5.76
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.45
П2
2.67
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
1
П1
X
П2

Дмитрий Кузнецов: «Игдисамов рискует, возглавляя ЦСКА. Клуб пошел навстречу в формировании тренерского штаба, чтобы легче было предъявить претензии в случае неудачи, на мой взгляд»

Экс-капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что Дмитрий Игдисамов рискует, возглавляя армейцев.

Источник: Спортс‘’

Сегодня ЦСКА утвердил Игдисамова в должности главного тренера команды. В его штаб вошли Мурат Искаков, Виталий Кафанов, Денис Коростиченко, Роман Адамов и Пэтру Лэзэрэску.

"На мой взгляд, в ЦСКА пошли навстречу Игдисамову в формировании тренерского штаба, чтобы потом было легче предъявить претензии в случае неудачи. Потому что, как я понимаю, новый главный тренер сам набирал себе помощников.

И мне кажется, что если бы руководство клуба предложило других людей, то это была бы совершенно другая ситуация, а теперь они могут просто сказать: «Вы же сами их попросили взять, не мы же навязывали. Так что, по моему мнению, Дмитрий очень рискует, возглавляя основную команду», — сказал Кузнецов.