Дмитрий Кузнецов: «Игдисамов рискует, возглавляя ЦСКА. Клуб пошел навстречу в формировании тренерского штаба, чтобы легче было предъявить претензии в случае неудачи, на мой взгляд»

Сегодня ЦСКА утвердил Игдисамова в должности главного тренера команды. В его штаб вошли Мурат Искаков, Виталий Кафанов, Денис Коростиченко, Роман Адамов и Пэтру Лэзэрэску.
"На мой взгляд, в ЦСКА пошли навстречу Игдисамову в формировании тренерского штаба, чтобы потом было легче предъявить претензии в случае неудачи. Потому что, как я понимаю, новый главный тренер сам набирал себе помощников.
И мне кажется, что если бы руководство клуба предложило других людей, то это была бы совершенно другая ситуация, а теперь они могут просто сказать: «Вы же сами их попросили взять, не мы же навязывали. Так что, по моему мнению, Дмитрий очень рискует, возглавляя основную команду», — сказал Кузнецов.