«Интер» предложил 40+5 млн евро за Палестру, «Аталанта» оценивает защитника в 50 млн. Думфрис интересен «Реалу»

Миланский клуб предложил «Аталанте» 40 миллионов евро и еще 5 млн в качестве бонусов за трансфер 21-летнего футболиста, сообщает Джанлука Ди Марцио. Бергамаски оценивают правого защитника в 50 млн евро.
Отмечается, что выступающий за «нерадзурри» Дензел Думфрис привлек интерес «Реала» — именно по этой причине «Интер» начал работу над подписанием Палестры.
Сезон-2025/26 Марко провел в «Кальяри» на правах аренды. В 37 матчах Серии А он забил 1 гол и отдал 4 результативных паса.