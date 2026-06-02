Роналду — игрокам «Аль-Насра» перед матчем с «Дамаком»: «Никаких глупостей, оставьте судью в покое. Это наш вечер, поверьте мне. Да благословит нас Бог»

В заключительном, 34-м, туре чемпионата Саудовской Аравии 21 мая «Аль-Наср» крупно обыграл «Дамак» (4:1) и стал чемпионом впервые с 2019 года. Для Роналду это первый трофей с клубом.
В понедельниу клуб из Эр-Рияда опубликовал в соцсетях видео из раздевалки, на котором португалец произносит мотивационную речь перед игрой.
"Ребята, это наш вечер. Поверьте мне, сегодня наш вечер. Нам просто нужно сосредоточиться.
Не делайте глупостей. Оставьте судью в покое. А в остальном — да благословит нас Бог. Вперед!" — сказал Роналду.