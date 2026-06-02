Футбол. Товарищеские матчи
02:00
Колумбия
:
Коста-Рика
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.40
П2
21.00
Футбол. Товарищеские матчи
04:00
Канада
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.91
П2
5.76
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.45
П2
2.67
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
1
П1
X
П2

Роналду — игрокам «Аль-Насра» перед матчем с «Дамаком»: «Никаких глупостей, оставьте судью в покое. Это наш вечер, поверьте мне. Да благословит нас Бог»

«Аль-Наср» показал выступление Криштиану Роналду в раздевалке перед финальным матчем сезона.

В заключительном, 34-м, туре чемпионата Саудовской Аравии 21 мая «Аль-Наср» крупно обыграл «Дамак» (4:1) и стал чемпионом впервые с 2019 года. Для Роналду это первый трофей с клубом.

В понедельниу клуб из Эр-Рияда опубликовал в соцсетях видео из раздевалки, на котором португалец произносит мотивационную речь перед игрой.

"Ребята, это наш вечер. Поверьте мне, сегодня наш вечер. Нам просто нужно сосредоточиться.

Не делайте глупостей. Оставьте судью в покое. А в остальном — да благословит нас Бог. Вперед!" — сказал Роналду.