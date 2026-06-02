Исса Думбия перешел в «Спортинг» из «Венеции» за 20+6 млн евро. Отступные хавбека в португальском клубе — 80 млн

Португальский клуб объявил о трансфере полузащитника «Венеции». Стороны заключили контракт до 2031 года. В соглашении указаны отступные в размере 80 млн евро.
По информации Джанлуки Ди Марцио, сумма сделки составила 20 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы в размере 6 млн евро: половину этой суммы итальянцы получат гарантированно, выплата второй половины будет зависеть от достижений хавбека в португальской команде.
В прошедшем сезоне Серии B 22-летний футболист провел 37 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
