Геркус о возможном переходе Батракова за 20−25 млн евро: «Можно было и больше заработать. РПЛ способна развивать молодых игроков — тот же Хвича»

— Есть ли у вас сожаление от того, что РПЛ может лишиться сильного игрока?
— С одной стороны, да, но Алексей — сильнейший игрок лиги и это, наоборот, в пример молодым игрокам, как нужно развиваться, работать и всегда стремиться к большему.
Поэтому возможный переезд Батракова в Европу — скорее положительная новость для нашего футбола.
— Сообщается, что «Локомотив» хочет заработать на трансфере Батракова 20−25 миллионов евро. Не слишком дешево?
— Если я ничего не путаю, «Локомотив» никого за такие деньги не продавал.
Если устраивает оба клуба, то это хорошая цена. Для нашего рынка неплохо, но можно было и больше заработать. Но для этого надо понимать все условия, уметь торговаться.
— В 20 лет Батракову не рано уезжать в Европу?
— Наверное можно было бы и подольше поиграть.
Наша лига способна развивать молодых игроков — тот же Хвича Кварацхелия тому пример. Но случай Батракова уникальный, поэтому стоит уезжать, — сказал Илья Геркус.