Геркус о возможном переходе Батракова за 20−25 млн евро: «Можно было и больше заработать. РПЛ способна развивать молодых игроков — тот же Хвича»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном переходе полузащитника Алексея Батракова в «ПСЖ».

Источник: Спортс‘’

— Есть ли у вас сожаление от того, что РПЛ может лишиться сильного игрока?

— С одной стороны, да, но Алексей — сильнейший игрок лиги и это, наоборот, в пример молодым игрокам, как нужно развиваться, работать и всегда стремиться к большему.

Поэтому возможный переезд Батракова в Европу — скорее положительная новость для нашего футбола.

— Сообщается, что «Локомотив» хочет заработать на трансфере Батракова 20−25 миллионов евро. Не слишком дешево?

— Если я ничего не путаю, «Локомотив» никого за такие деньги не продавал.

Если устраивает оба клуба, то это хорошая цена. Для нашего рынка неплохо, но можно было и больше заработать. Но для этого надо понимать все условия, уметь торговаться.

— В 20 лет Батракову не рано уезжать в Европу?

— Наверное можно было бы и подольше поиграть.

Наша лига способна развивать молодых игроков — тот же Хвича Кварацхелия тому пример. Но случай Батракова уникальный, поэтому стоит уезжать, — сказал Илья Геркус.