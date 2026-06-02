Семин про Измайлова: «Ему нужен был психолог, наверное. Заканчивается вечерняя тренировка. Марат бодрый, веселый. Утром просыпается — и слышу: “Играть не могу. Нога болит”

— Вы с разными футболистами поработали. Главный бриллиант, который прошел через ваши руки?
— Измайлов и Хвича.
— Марат реализовал свой потенциал процентов на 50?
— Ну нет! За «Спортинг» он играл блестяще, болельщики относились к нему с огромным уважением. Но дальше не пошло. Многовато матчей пропускал. Так и в «Локомотиве» было.
— Мнительность Измайлова обросла легендами.
— Да, он очень мнительный. Наверное, ему нужен был психолог.
Вот представьте: заканчивается вечерняя тренировка. Измайлов бодрый, веселый, никаких жалоб. Утром просыпается — и слышу: «Играть не могу. Нога болит». Приходилось на хитрость идти.
— Это как?
— Начинаю успокаивать: «Марат, сейчас 9.00. Ты позавтракай, сделай зарядку. А там будет видно». Ближе к обеду вызываю: «Ну как ты?» — «Все в порядке. Я готов!» Такое часто повторялось.
— Если бы не ментальные проблемы, Измайлов стал бы звездой европейского уровня?
— Думаю, да. Все это, конечно, его немножко тормозило. Может, в «Арсенале», если бы перешел туда в 2002-м, к Марату подобрали бы ключик, — сказал Юрий Семин.