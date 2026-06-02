Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
1
Газинский о Сперцяне в Европе: «Смысл ехать бороться за выживание? Для галочки показать, что уехал? Финансы тоже играют роль. Не думаю, что Эдик захочет упасть в зарплате в два раза»

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский порассуждал на тему возможного отъезда полузащитника клуба Эдуарда Сперцяна в европейский чемпионат.

Источник: Спортс‘’

В прошедшем сезоне хавбек забил 13 голов и сделал 16 передач в 30 матчах Мир РПЛ.

— Эдуард Сперцян в недавнем интервью посетовал, что, пока Россия не участвует в еврокубках, он теряет время. Согласитесь с такой формулировкой?

— Конечно. Все большие клубы смотрят только еврокубки, а топ-5 стран — исключительно Лигу чемпионов.

Когда не играешь в еврокубках, очень тяжело себя показать. Единственная возможность — сборная. Многое зависит от самого Эдика, его желаний.

Немаловажно, договорятся ли клубы, найдут ли компромисс. Есть много нюансов, которые они должны между собой обсудить.

— Стоит ли ждать предложения от большого клуба или нужно соглашаться на любое более-менее приличное?

— Нужно рассматривать варианты с первой тройкой-пятёркой клубов своих стран.

Какой смысл ехать бороться за выживание? Только чтобы для галочки показать, что уехал в Европу? Я думаю, он и сам рассчитывает попасть в хороший чемпионат и в серьезную команду.

Финансовая сторона тоже играет большую роль. Не думаю, что Эдик захочет упасть в зарплате в два раза.

— Остаться в клубе и стать его легендой не вариант?

— Конечно, можно. Свой, воспитанник академии. Его знают, любят, плюс он с руководством в прекрасных отношениях. Почему нет? — сказал Эдуард Сперцян.

