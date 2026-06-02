Газинский о Сперцяне в Европе: «Смысл ехать бороться за выживание? Для галочки показать, что уехал? Финансы тоже играют роль. Не думаю, что Эдик захочет упасть в зарплате в два раза»

В прошедшем сезоне хавбек забил 13 голов и сделал 16 передач в 30 матчах Мир РПЛ.
— Эдуард Сперцян в недавнем интервью посетовал, что, пока Россия не участвует в еврокубках, он теряет время. Согласитесь с такой формулировкой?
— Конечно. Все большие клубы смотрят только еврокубки, а топ-5 стран — исключительно Лигу чемпионов.
Когда не играешь в еврокубках, очень тяжело себя показать. Единственная возможность — сборная. Многое зависит от самого Эдика, его желаний.
Немаловажно, договорятся ли клубы, найдут ли компромисс. Есть много нюансов, которые они должны между собой обсудить.
— Стоит ли ждать предложения от большого клуба или нужно соглашаться на любое более-менее приличное?
— Нужно рассматривать варианты с первой тройкой-пятёркой клубов своих стран.
Какой смысл ехать бороться за выживание? Только чтобы для галочки показать, что уехал в Европу? Я думаю, он и сам рассчитывает попасть в хороший чемпионат и в серьезную команду.
Финансовая сторона тоже играет большую роль. Не думаю, что Эдик захочет упасть в зарплате в два раза.
— Остаться в клубе и стать его легендой не вариант?
— Конечно, можно. Свой, воспитанник академии. Его знают, любят, плюс он с руководством в прекрасных отношениях. Почему нет? — сказал Эдуард Сперцян.