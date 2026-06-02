Матвей Сафонов: «Интересный факт: за финал не сделал ни одного сэйва. Но ЛЧ все равно выиграл. Ситуация для меня такая же, как в прошлом году»

30 мая «ПСЖ» обыграл «Арсенал» (1:1, пенальти 4:3) в финальном матче.
"Сейчас, когда официальное празднование уже закончилось и начался отпуск, хочу рассказать, что происходило в последние пару дней.
Постараюсь проводить параллели с прошлым годом. Все-таки Лигу чемпионов удалось выиграть второй раз подряд. Могу себе позволить.
Во-первых, празднование началось сразу после финального свистка. Эмоции были просто безумные с первых секунд, когда мы поняли, что снова стали победителями Лиги чемпионов.
Кстати, интересный факт: за весь финал я не сделал ни одного сэйва. Ни в основное время, ни в серии пенальти. Но финал Лиги чемпионов все равно выиграл. Тут ситуация для меня такая же, как в прошлом году.
Дальше было вручение кубка. Оно началось буквально через 15−20 минут после окончания матча. И здесь все прошло примерно так же, как и год назад.
После церемонии я довольно долго ждал, пока Маришу выведут на поле. Заранее нужно было подать список родственников, которых хотим видеть рядом после матча. В прошлом году все получилось гораздо быстрее. Тогда я просто помог Марише перелезть через ограждение.
В этот раз встретиться получилось только минут через двадцать. Но главное, что мне удалось разделить эти эмоции со своим самым близким человеком.
После этого было командное празднование в раздевалке, речь президента клуба и переезд в отель, где нас ждали общий ужин и вечеринка.
Событие получилось масштабным. Помимо команды и персонала, были друзья, знакомые и родственники сотрудников. Столы стояли на трех этажах гостиницы.
Но саму вечеринку я в этот раз решил пропустить. Не знаю, сказались ли усталость или удар в голову, который получил по ходу матча. Так что про оставшуюся часть вечера мне рассказать особо нечего", — написал Матвей Сафонов.