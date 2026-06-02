Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.45
П2
2.67
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
1
П1
X
П2

Матвей Сафонов: «Интересный факт: за финал не сделал ни одного сэйва. Но ЛЧ все равно выиграл. Ситуация для меня такая же, как в прошлом году»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов.

Источник: Спортс‘’

30 мая «ПСЖ» обыграл «Арсенал» (1:1, пенальти 4:3) в финальном матче.

"Сейчас, когда официальное празднование уже закончилось и начался отпуск, хочу рассказать, что происходило в последние пару дней.

Постараюсь проводить параллели с прошлым годом. Все-таки Лигу чемпионов удалось выиграть второй раз подряд. Могу себе позволить.

Во-первых, празднование началось сразу после финального свистка. Эмоции были просто безумные с первых секунд, когда мы поняли, что снова стали победителями Лиги чемпионов.

Кстати, интересный факт: за весь финал я не сделал ни одного сэйва. Ни в основное время, ни в серии пенальти. Но финал Лиги чемпионов все равно выиграл. Тут ситуация для меня такая же, как в прошлом году.

Дальше было вручение кубка. Оно началось буквально через 15−20 минут после окончания матча. И здесь все прошло примерно так же, как и год назад.

После церемонии я довольно долго ждал, пока Маришу выведут на поле. Заранее нужно было подать список родственников, которых хотим видеть рядом после матча. В прошлом году все получилось гораздо быстрее. Тогда я просто помог Марише перелезть через ограждение.

В этот раз встретиться получилось только минут через двадцать. Но главное, что мне удалось разделить эти эмоции со своим самым близким человеком.

После этого было командное празднование в раздевалке, речь президента клуба и переезд в отель, где нас ждали общий ужин и вечеринка.

Событие получилось масштабным. Помимо команды и персонала, были друзья, знакомые и родственники сотрудников. Столы стояли на трех этажах гостиницы.

Но саму вечеринку я в этот раз решил пропустить. Не знаю, сказались ли усталость или удар в голову, который получил по ходу матча. Так что про оставшуюся часть вечера мне рассказать особо нечего", — написал Матвей Сафонов.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше