Матч-центр
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
1
Газзаев о назначении Игдисамова: «Наконец-то российский специалист возглавит ЦСКА. Приветствую решение, его можно считать правильным»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил назначение Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера команды.

Источник: Спортс‘’

Со специалистом подписан контракт по схеме «2+2».

"Сложно сказать, какие перспективы. Но ЦСКА решил назначить молодого специалиста из системы клуба. Он работал со многими футболистами, которые сейчас играют в стартовом составе.

Наконец-то российский специалист возглавит ЦСКА. Я только приветствую это решение, его можно считать правильным. Мне кажется, что это очень важно.

Но только время покажет, насколько у него получится. Я за то, чтобы российский специалист возглавлял ЦСКА.

Игдисамов работает в Премьер-лиге первый год, для него это большой вызов, ведь ЦСКА — это клуб с большими традициями, с серьезными задачами", — заявил Валерий Газзаев.