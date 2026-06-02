Газзаев о назначении Игдисамова: «Наконец-то российский специалист возглавит ЦСКА. Приветствую решение, его можно считать правильным»

Со специалистом подписан контракт по схеме «2+2».
"Сложно сказать, какие перспективы. Но ЦСКА решил назначить молодого специалиста из системы клуба. Он работал со многими футболистами, которые сейчас играют в стартовом составе.
Наконец-то российский специалист возглавит ЦСКА. Я только приветствую это решение, его можно считать правильным. Мне кажется, что это очень важно.
Но только время покажет, насколько у него получится. Я за то, чтобы российский специалист возглавлял ЦСКА.
Игдисамов работает в Премьер-лиге первый год, для него это большой вызов, ведь ЦСКА — это клуб с большими традициями, с серьезными задачами", — заявил Валерий Газзаев.