Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
1
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме: «Рауль станет директором клуба, если я буду президентом. Все согласовано»

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме заявил, что в случае победы на выборах спортивным директором клуба станет бывший нападающий команды Рауль.

Источник: Спортс‘’

«Я уже все согласовал. Он испанец. Учитывая нынешнюю ситуацию в клубе, мы должны вернуться к ценностям, к мадридизму, к ДНК. На этом посту должна быть легенда “Реала”.

Человек, сыгравший за «Реал» более 740 матчей, 16 сезонов, забивший более 300 голов и проведший более 100 матчей за национальную сборную. Никто не знает «Бернабеу» лучше. И именно этого человека мы выбрали.

Он — подходящий человек для руководства таким спортивным проектом, как «Реал». Это Рауль.

Если я стану президентом, Рауль будет спортивным директором «Реала», — заявил Энрике Рикельме.

Рауль ранее возглавлял «Реал Мадрид Кастилья» — с июля 2019 года по июнь 2025 года.