Кандидат в президенты «Реала» Рикельме: «Рауль станет директором клуба, если я буду президентом. Все согласовано»

«Я уже все согласовал. Он испанец. Учитывая нынешнюю ситуацию в клубе, мы должны вернуться к ценностям, к мадридизму, к ДНК. На этом посту должна быть легенда “Реала”.
Человек, сыгравший за «Реал» более 740 матчей, 16 сезонов, забивший более 300 голов и проведший более 100 матчей за национальную сборную. Никто не знает «Бернабеу» лучше. И именно этого человека мы выбрали.
Он — подходящий человек для руководства таким спортивным проектом, как «Реал». Это Рауль.
Если я стану президентом, Рауль будет спортивным директором «Реала», — заявил Энрике Рикельме.
Рауль ранее возглавлял «Реал Мадрид Кастилья» — с июля 2019 года по июнь 2025 года.