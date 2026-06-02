Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.65
П2
2.73
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
1
П1
X
П2

Семин считает, что Хвича сильнее Винисиуса: «От бразильца не дождешься, чтобы обороне помог. Для Кварацхелии это закон. Прибавил в мастерстве у Спаллетти, у Энрике стал еще сильнее»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался про вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию и сопоставил его с Винисиусом из «Реала».

Источник: Спортс‘’

— Нынешний Хвича и семилетней давности, только-только попавший в «Локомотив», — разные футболисты?

— Даже визуально. Тот при росте 176 весил килограммов 67−68. Сейчас у него 182, а вес — 75. Атлет!

В 18 Хвича был еще ребенком. Но с мячом работал изумительно. Главные козыри — скорость и обводка. Когда есть эти качества, футболиста нужно брать. Не раздумывая!

— В «Рубине» он довольно быстро зачах.

— Там были свои требования. Его просили больше отрабатывать в обороне. Отсюда и трения.

Но посмотрите, как теперь пашет. Везде успевает — и в атаке, и в защите, физически готов великолепно. На левом фланге Хвича сегодня номер один.

— В Европе?

— В мире!

— Круче Винисиуса?

— Конечно! От бразильца не дождешься, чтобы обороне помог. А для Хвичи это закон. Он прибавил в мастерстве у Спаллетти в «Наполи», а у Луиса Энрике в «ПСЖ» стал еще сильнее.

— Особенно в работе без мяча?

— Да во всем.

Я помню, как он в «Локомотиве» каждый день тренировал свой фирменный удар. Получал пас в районе угла штрафной, резко смещался в центр и подрезал в дальний.

А сейчас по эффективности это уже почти как пенальти!

Развитию его таланта способствует и хорошее окружение. Отец — бывший футболист, агент грамотный, да и сам Хвича правильно мыслит. Когда все совпадает, тогда и результат есть, — сказал Юрий Семин.