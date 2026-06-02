Семин считает, что Хвича сильнее Винисиуса: «От бразильца не дождешься, чтобы обороне помог. Для Кварацхелии это закон. Прибавил в мастерстве у Спаллетти, у Энрике стал еще сильнее»

— Нынешний Хвича и семилетней давности, только-только попавший в «Локомотив», — разные футболисты?
— Даже визуально. Тот при росте 176 весил килограммов 67−68. Сейчас у него 182, а вес — 75. Атлет!
В 18 Хвича был еще ребенком. Но с мячом работал изумительно. Главные козыри — скорость и обводка. Когда есть эти качества, футболиста нужно брать. Не раздумывая!
— В «Рубине» он довольно быстро зачах.
— Там были свои требования. Его просили больше отрабатывать в обороне. Отсюда и трения.
Но посмотрите, как теперь пашет. Везде успевает — и в атаке, и в защите, физически готов великолепно. На левом фланге Хвича сегодня номер один.
— В Европе?
— В мире!
— Круче Винисиуса?
— Конечно! От бразильца не дождешься, чтобы обороне помог. А для Хвичи это закон. Он прибавил в мастерстве у Спаллетти в «Наполи», а у Луиса Энрике в «ПСЖ» стал еще сильнее.
— Особенно в работе без мяча?
— Да во всем.
Я помню, как он в «Локомотиве» каждый день тренировал свой фирменный удар. Получал пас в районе угла штрафной, резко смещался в центр и подрезал в дальний.
А сейчас по эффективности это уже почти как пенальти!
Развитию его таланта способствует и хорошее окружение. Отец — бывший футболист, агент грамотный, да и сам Хвича правильно мыслит. Когда все совпадает, тогда и результат есть, — сказал Юрий Семин.