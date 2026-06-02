Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.65
П2
2.73
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
1
П1
X
П2

Депутат Журова об ордене для Сафонова: «Надо быть осторожнее. Ветераны поделятся на две половины. ЛЧ вне регламента, этот случай не подходит, игра за сборную входит»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась на тему того, может ли вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получить орден после победы в Лиге чемпионов.

Источник: Спортс‘’

"Надо быть осторожнее. Не говорю, что Сафонов не достоин, но если вручить, то те же ветераны спорта поделятся на две половины.

Есть процедура, за какие заслуги спортсмена награждают. Лига чемпионов будет вне этого списка и регламента. Все прописано, за что давать орден. Этот случай точно не подходит. Входит игра за сборную.

Есть орден за выдающиеся заслуги. Понятно, что Федерация может сделать исключение.

Если сделать исключение, то начнутся споры. Вспомните, когда сборной России по футболу дали заслуженных мастеров спорта после ЧМ-2018. Какой тогда стоял хайп.

Как раз ветераны высказывались против, возмущались, что это незаслуженно. Думаю, Сафонов еще получит свой орден, играя за сборную России.

Болельщикам не надо бежать впереди спортсменов, которые хотят получать только заработанные награды", — сказала Светлана Журова.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше