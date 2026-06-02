Депутат Журова об ордене для Сафонова: «Надо быть осторожнее. Ветераны поделятся на две половины. ЛЧ вне регламента, этот случай не подходит, игра за сборную входит»

"Надо быть осторожнее. Не говорю, что Сафонов не достоин, но если вручить, то те же ветераны спорта поделятся на две половины.
Есть процедура, за какие заслуги спортсмена награждают. Лига чемпионов будет вне этого списка и регламента. Все прописано, за что давать орден. Этот случай точно не подходит. Входит игра за сборную.
Есть орден за выдающиеся заслуги. Понятно, что Федерация может сделать исключение.
Если сделать исключение, то начнутся споры. Вспомните, когда сборной России по футболу дали заслуженных мастеров спорта после ЧМ-2018. Какой тогда стоял хайп.
Как раз ветераны высказывались против, возмущались, что это незаслуженно. Думаю, Сафонов еще получит свой орден, играя за сборную России.
Болельщикам не надо бежать впереди спортсменов, которые хотят получать только заработанные награды", — сказала Светлана Журова.