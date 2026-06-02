Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
П1
2.67
X
3.60
П2
2.83
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
П1
1.11
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
П1
2.17
X
3.39
П2
3.55
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2

Черчесов предпочел Дзюбу Дьокерешу, сравнивая игроков ЧМ-2018 и финалистов ЛЧ: «Артем на одной ноге помог “Акрону” остаться в РПЛ. Это же о чем-то говорит»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, возглавлявший сборную России на ЧМ-2018, ответил на вопросы в рамках блица, сравнив игроков того состава национальной команды и финалистов Лиги чемпионов из «ПСЖ» и «Арсенала».

Источник: Спортс‘’

— Блиц для вас. Игроки сборной России ЧМ-2018 против финалистов Лиги чемпионов.

— Давай.

— Акинфеев или Сафонов?

— Акинфеев.

— Марио Фернандес или Хакими?

— Фернандес.

— Игнашевич или Маркиньос?

— Маркиньос из «Спартака»?

— Нет, нет, не из «Спартака», из «ПСЖ».

— Да я шучу. Игнашевич.

— Кутепов или Пачо?

— Кутепов, потому что он одним из лучших был на чемпионате мира.

— Жирков или Нуну Мендеш?

— Ну, этот вопрос — это неуважение к Жиркову.

— Кузяев или Витинья?

— Кузяев, потому что он играл в Грозном.

— Головин или Эдегор?

— Конечно, Головин.

— Зобнин или Райс?

— Зобнин.

— Почему?

— Потому что он дебютировал у меня в «Динамо». И мы дошли с ним до чемпионата мира и так далее.

— Дзагоев или Хвича?

— Ну как я могу отдать предпочтение грузину перед осетином? Ну, здесь бы я равенство поставил. Все-таки надо быть объективным, наши грузинские братья чтобы не обиделись.

— Черышев или Сака?

— Черышев.

— Дьокереш или Дзюба?

— Ну, вы вообще видите, кого с кем сравниваете? Дзюба! На одной ноге он «Акрону» помог остаться в Премьер-Лиге. Это же о чём-то говорит.

— Станислав Черчесов, Луис Энрике или Микель Артета?

— Луис Энрике.