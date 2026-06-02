Третьяк о главном спортсмене России: «Сафонов — молодец, но он не обгонит Овечкина. Александр впереди по достижениям в сборной, и он побил вечный рекорд Гретцки»

— Вам как вратарю понравилось, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд?
— Если честно, я не смотрел его финал против «Арсенала». Но можно его поздравить. Сафонов — молодец, один из лучших наших вратарей. Выступает на таком уровне.
С удовольствием скажу хорошие слова Матвею. Я сам начинал свой путь вратарем в ЦСКА. Но мне больше понравился хоккей, а не футбол.
— Уже начали говорить, что Сафонов — главный спортсмен России, он обходит Александра Овечкина.
— Я полагаю, что он не обгонит Овечкина. Александр уже много лет занимает первые места во всех рейтингах, недавно он побил вечный рекорд НХЛ, который принадлежал Уэйну Гретцки.
Да и в плане достижений в свитере сборной Овечкин на много шагов впереди. Трехкратный чемпион мира, хоккеист, который повторил мой рекорд по игре на разных мировых первенствах в свитере национальной команды.
Думаю, Сафонову есть куда стремиться. У него все впереди, — сказал Третьяк.
40-летний Овечкин провел последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Летом он примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
Александру принадлежит рекорд лиги по голам в регулярных чемпионатах — 929. По шайбам с учетом плей-офф лидирует Гретцки — 1016 против 1006 у россиянина.
