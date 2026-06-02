Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.60
П2
2.83
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
Все коэффициенты
П1
1.10
X
10.50
П2
27.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.39
П2
3.55
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2

Третьяк о главном спортсмене России: «Сафонов — молодец, но он не обгонит Овечкина. Александр впереди по достижениям в сборной, и он побил вечный рекорд Гретцки»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает Александра Овечкина главным спортсменом России.

— Вам как вратарю понравилось, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд?

— Если честно, я не смотрел его финал против «Арсенала». Но можно его поздравить. Сафонов — молодец, один из лучших наших вратарей. Выступает на таком уровне.

С удовольствием скажу хорошие слова Матвею. Я сам начинал свой путь вратарем в ЦСКА. Но мне больше понравился хоккей, а не футбол.

— Уже начали говорить, что Сафонов — главный спортсмен России, он обходит Александра Овечкина.

— Я полагаю, что он не обгонит Овечкина. Александр уже много лет занимает первые места во всех рейтингах, недавно он побил вечный рекорд НХЛ, который принадлежал Уэйну Гретцки.

Да и в плане достижений в свитере сборной Овечкин на много шагов впереди. Трехкратный чемпион мира, хоккеист, который повторил мой рекорд по игре на разных мировых первенствах в свитере национальной команды.

Думаю, Сафонову есть куда стремиться. У него все впереди, — сказал Третьяк.

40-летний Овечкин провел последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Летом он примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

Александру принадлежит рекорд лиги по голам в регулярных чемпионатах — 929. По шайбам с учетом плей-офф лидирует Гретцки — 1016 против 1006 у россиянина.

Булыкин о двух победах Сафонова в ЛЧ: «Вряд ли кто‑то повторит такое среди россиян. Овечкину тоже надо отдать должное, но футбол — спорт номер один».

