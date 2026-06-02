Скалони о 6-м ЧМ Месси: «Что удивительного? Будет играть сколько хочет. Удивляет то, что он выиграл всего 4 турнира, а должен был побеждать еще на одном ЧМ и на двух Кубках Америки»

"Он будет играть столько, сколько захочет, потому что мы все знаем, на что он способен. И то, что он едет на шестой чемпионат мира, не удивляет. Как это может удивлять? Удивляет только то, что он выиграл всего четыре турнира в составе сборной. Он был в шаге от победы еще на двух Кубках Америки и еще на одном чемпионате мира. В шаге, и, на мой взгляд, совершенно незаслуженно не выиграл. Он должен был победить.
Грань очень тонкая, но он показал невероятное желание играть дальше. Это лучший пример для ребят, которые смотрят на него и говорят: «Смотри, он продолжает пытаться, хочет играть, быть там». Вот это и есть лучший пример.
Он почти не изменился, остается тем же самым игроком, он все такой же боец. Он едет на шестой мундиаль с прежней охотой. И я не думаю, что это изменится. Это тот пример, который хочется давать молодым футболистам. Слушайте, дело не в том, сколько ты выиграл и как ты играл, а в том, как ты относишься к делу. Именно это мы и пытаемся объяснить ребятам. Они это видят", — сказал Скалони.