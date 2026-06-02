Скалони о 6-м ЧМ Месси: «Что удивительного? Будет играть сколько хочет. Удивляет то, что он выиграл всего 4 турнира, а должен был побеждать еще на одном ЧМ и на двух Кубках Америки»

"Он будет играть столько, сколько захочет, потому что мы все знаем, на что он способен. И то, что он едет на шестой чемпионат мира, не удивляет. Как это может удивлять? Удивляет только то, что он выиграл всего четыре турнира в составе сборной. Он был в шаге от победы еще на двух Кубках Америки и еще на одном чемпионате мира. В шаге, и, на мой взгляд, совершенно незаслуженно не выиграл. Он должен был победить.