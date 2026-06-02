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Орлов против перехода Тюкавина в «Зенит»: «Зачем забирать лучших игроков у кого-то? Это будет удар по имиджу клуба»

Комментатор Геннадий Орлов выступил резко против трансфера форварда «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит».

Источник: Спортс‘’

«Константин Тюкавин должен остаться в “Динамо”. Считаю, что разговоры [об интересе “Зенита”] придуманы для повышения зарплаты.

А если он в итоге перейдет, это будет поражение «Зенита». Зачем он нужен «Зениту»? Воспитанник «Динамо», любимец местной публики — это будет сумасшедший скандал.

Пример Дзюбы? От него «Спартак» отказался, а Тюкавина [в «Динамо»] всячески поощряют, держат. Зачем «Зениту» у кого-то забирать лучших игроков?

Брать надо, если только сам игрок захочет. Вот Дивеев захотел титул — пришел и взял. Тюкавин такого не говорит.

Если Константин перейдет, это будет удар по имиджу «Зенита», — сказал Орлов в программе «Такой футбол».

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