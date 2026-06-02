Экс-форвард ЦСКА Базелюк побил два рекорда по результативности: личный и Медиалиги. Нападающий набрал 16 очков по системе «гол+пас»

33-летний нападающий забил 14 голов за семь матчей WINLINE Медиалиги, 10 из них — с пенальти, и отдал 2 ассиста.
В матче Lit Energy — «Апсны» (2:1) Базелюк забил победный пенальти бонусным мячом. Команда вышла в ¼ финала, где сыграет против СКА Басты.
Ранее рекорд Медиалиги по «гол+пас» принадлежал хавбеку «Амкала» Рябе. Полузащитник набрал 14 очков в шестом сезоне МФЛ.
Лучший сезон Базелюка по голам в профкарьере был в Лиге PARI 2020/21 за «СКА Хабаровск» — 12 голов.
В профессиональном футболе Базелюк выступал за ЦСКА, «СКА Хабаровск», «Акрон», «Эшторил» и другие клубы. На счету форварда 25 матчей в РПЛ и две игры в Лиге чемпионов.
В медиафутболе Базелюк дебютировал в МФЛ-6 в апреле 2025 года в составе Rocket Team. С Кубка Медиалиги-2025 выступает за Lit Energy блогера Михаила Литвина.
Помните молодого Базелюка в ЦСКА? Он разрывает Медиалигу: уже 12 голов!