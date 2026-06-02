ЧМ может обойтись работодателям в 17 млрд долларов из-за снижения производительности. 27% опрошенных работников допускают, что не выйдут на работу в дни матчей, 11% — что будут работать с похмелья

Согласно исследованию, 37% сотрудников по всему миру планируют корректировать свой рабочий график из-за турнира, а более четверти (27%) с высокой вероятностью отработают в день матча меньше — придут позже, уйдут раньше или вообще не выйдут. 26% сотрудников признают, что планируют проверять границы терпения своего руководителя, в том числе путем тайного просмотра матчей и нарезок (14%).