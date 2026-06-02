ЧМ может обойтись работодателям в 17 млрд долларов из-за снижения производительности. 27% опрошенных работников допускают, что не выйдут на работу в дни матчей, 11% — что будут работать с похмелья

Американская компания опросила 8000 сотрудников в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Мексике, Нидерландах, Великобритании и США и пришла к выводу, что работодателям турнир обойдется примерно в 17 млрд долларов (только в США — 11,7 млрд), поскольку производительность кадров снизится.
Согласно исследованию, 37% сотрудников по всему миру планируют корректировать свой рабочий график из-за турнира, а более четверти (27%) с высокой вероятностью отработают в день матча меньше — придут позже, уйдут раньше или вообще не выйдут. 26% сотрудников признают, что планируют проверять границы терпения своего руководителя, в том числе путем тайного просмотра матчей и нарезок (14%).
Каждый пятый сотрудник (22%) ожидает, что будет выходить на работу уставшим или вымотанным, а 11% признаются, что будут работать с похмельным синдромом.
Многие сотрудники (39%) считают, что работодателю безразличен чемпионат мира, а каждый пятый (19%) заявляет, что задумается о поиске новой работы, если график негативно повлияет на его возможность следить за турниром.
В сравнении с рядовыми сотрудниками менеджеры чаще планируют брать выходные (42% против 24%) и заранее просить изменить график (50% против 34%). Треть всех опрошенных (33%) планирует взять как минимум один день отпуска во время чемпионата мира.