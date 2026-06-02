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Мостовой о ЗМС для Сафонова: «А почему мы, игравшие 20 лет в Европе, не получили? Не заслужили? А 80% игроков сборной-2018 даже 100 голов на всех не забили в РПЛ»

Александр Мостовой сомневается, что Матвею Сафонову следует присвоить звание заслуженного мастера спорта после двух побед в Лиге чемпионов.

Источник: Спортс‘’

— Достоин ли Сафонов присвоения звания ЗМС за победу в Лиге чемпионов?

— Ну не знаю. А почему мы, футболисты, которые 20 лет в Европе и везде играли, не получили ЗМС? Не заслужили? Получается так…

— После ЧМ-2018 все игроки сборной получили звание.

— Это и ужасно. 80 процентов из этих футболистов даже 100 голов на всех не забили в чемпионате России, — сказал экс-хавбек сборной России.

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