Мостовой о ЗМС для Сафонова: «А почему мы, игравшие 20 лет в Европе, не получили? Не заслужили? А 80% игроков сборной-2018 даже 100 голов на всех не забили в РПЛ»

— Достоин ли Сафонов присвоения звания ЗМС за победу в Лиге чемпионов?
— Ну не знаю. А почему мы, футболисты, которые 20 лет в Европе и везде играли, не получили ЗМС? Не заслужили? Получается так…
— После ЧМ-2018 все игроки сборной получили звание.
— Это и ужасно. 80 процентов из этих футболистов даже 100 голов на всех не забили в чемпионате России, — сказал экс-хавбек сборной России.
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