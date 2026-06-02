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Аршавин про Абаскаля: «Проходимец. На тренера не похож, только скакал от флага до флага. На одного хорошего испанца всегда три-пять обманщиков»

Андрей Аршавин назвал Гильермо Абаскаля проходимцем.

Источник: Спортс‘’

— Тебе не кажется, что сейчас много испанских тренеров? Луис Энрике, Артета, Эмери, Фабрегас, Гвардиола. И все, кроме Эмери, в «Барселоне» были, правильно? Артета был?

— Был, был, был. Но еще удивительно, что в самих испанских клубах топовых не испанские тренеры: Симеоне, Флик, Моуринью…

— Значит, не могут договориться испанцы с испанцами. Там, наверное, просто испанцев нету. А не, наоборот, там много испанцев — в «Барселоне».

Помнишь, была эта мода на немецких тренеров? А сейчас на испанских. То есть мы, в принципе, испанских тренеров можем ожидать в чемпионате России? Первая ласточка — Артига.

— Карседо.

— А он испанец, не португалец? Ну это тем более. Сейчас Карседо еще закрепил.

— Ну, а до этого еще и Абаскаль.

— Не, ну это проходимец.

— Почему?

— Потому что. На тренера не похож. Он только скакал от флага до флага.

— Обманщик?

— Да. На одного хорошего всегда три-пять обманщиков, — сказал экс-полузащитник «Зенита».