Аршавин про Абаскаля: «Проходимец. На тренера не похож, только скакал от флага до флага. На одного хорошего испанца всегда три-пять обманщиков»

— Тебе не кажется, что сейчас много испанских тренеров? Луис Энрике, Артета, Эмери, Фабрегас, Гвардиола. И все, кроме Эмери, в «Барселоне» были, правильно? Артета был?
— Был, был, был. Но еще удивительно, что в самих испанских клубах топовых не испанские тренеры: Симеоне, Флик, Моуринью…
— Значит, не могут договориться испанцы с испанцами. Там, наверное, просто испанцев нету. А не, наоборот, там много испанцев — в «Барселоне».
Помнишь, была эта мода на немецких тренеров? А сейчас на испанских. То есть мы, в принципе, испанских тренеров можем ожидать в чемпионате России? Первая ласточка — Артига.
— Карседо.
— А он испанец, не португалец? Ну это тем более. Сейчас Карседо еще закрепил.
— Ну, а до этого еще и Абаскаль.
— Не, ну это проходимец.
— Почему?
— Потому что. На тренера не похож. Он только скакал от флага до флага.
— Обманщик?
— Да. На одного хорошего всегда три-пять обманщиков, — сказал экс-полузащитник «Зенита».