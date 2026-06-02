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«Гремио» хочет купить у «Динамо» Бителло за 16 млн евро и продать в АПЛ за 30 млн (Zero Hora)

«Гремио» интересуется приобретением Бителло.

Источник: Спортс‘’

Полузащитник уехал из бразильского клуба в «Динамо» в 2023 году. По данным Zero Hora, «Гремио» хотел бы вернуть его и сразу перепродать, поскольку английские команды готовы предложить за него до 30 млн евро.

Утверждается, что в контракте 26-летнего игрока с «Динамо» прописаны отступные в размере 18 млн евро, а с учетом того, что московский клуб должен будет перечислить «Гремио» 20% прибыли от перепродажи, сделка будет еще выгоднее (16 млн).

В этом сезоне Бителло провел 27 игр в Мир РПЛ и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.