«Гремио» хочет купить у «Динамо» Бителло за 16 млн евро и продать в АПЛ за 30 млн (Zero Hora)

Утверждается, что в контракте 26-летнего игрока с «Динамо» прописаны отступные в размере 18 млн евро, а с учетом того, что московский клуб должен будет перечислить «Гремио» 20% прибыли от перепродажи, сделка будет еще выгоднее (16 млн).