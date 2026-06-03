Александр Тихонов: «Сафонов не за Россию, а за французов играет, называть его главным российским спортсменом не стоит. Пусть зарабатывает, если мы сами платить не можем»

"Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов, и ему предлагают звание заслуженного мастера спорта. Но называть его главным российским спортсменом не стоит. Он не за Россию, а за французов играет.
Пусть играет на здоровье, зарабатывает деньги, если мы сами платить не можем", — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
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Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше