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Александр Тихонов: «Сафонов не за Россию, а за французов играет, называть его главным российским спортсменом не стоит. Пусть зарабатывает, если мы сами платить не можем»

Александр Тихонов отметил, что Матвей Сафонов играет не за Россию, а за французов.

Источник: Спортс‘’

"Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов, и ему предлагают звание заслуженного мастера спорта. Но называть его главным российским спортсменом не стоит. Он не за Россию, а за французов играет.

Пусть играет на здоровье, зарабатывает деньги, если мы сами платить не можем", — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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