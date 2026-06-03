Макаров два месяца не получает зарплату от «Кайсериспора», весной все выплаты были с опозданием. В турецкий клуб направлена претензия

«От имени Дениса Макарова направили претензию в ФК “Кайсериспор”.
Турецкий клуб уже более двух месяцев не выплачивает заработную плату и в целом за весенний период ни разу не выплатил зарплату вовремя.
В случае непогашения клубом долга в течение 10 дней с даты получения претензии намерены обратиться в Dispute Resolution Chamber Футбольного трибунала ФИФА«, — говорится в телеграм-канале правовой компании “Алетейя”.
Макаров провел в Турции полгода и принял участие в 13 матчах высшей лиги, не отметившись результативными действиями.
Макаров об инвестициях: «Держу абсолютно все деньги в недвижимости, никаких акций, облигаций. Мне были нужны финансы, чтобы закрыть ипотеки — поэтому поехал в Турцию».