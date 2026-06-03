Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Польша
:
Нигерия
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.44
П2
3.60
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Уэльс
1
:
Гана
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
4
:
Мадагаскар
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
0
:
Бельгия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2

Макаров два месяца не получает зарплату от «Кайсериспора», весной все выплаты были с опозданием. В турецкий клуб направлена претензия

«Кайсериспор» не заплатил Денису Макарову за последние месяцы.

Источник: Спортс‘’

«От имени Дениса Макарова направили претензию в ФК “Кайсериспор”.

Турецкий клуб уже более двух месяцев не выплачивает заработную плату и в целом за весенний период ни разу не выплатил зарплату вовремя.

В случае непогашения клубом долга в течение 10 дней с даты получения претензии намерены обратиться в Dispute Resolution Chamber Футбольного трибунала ФИФА«, — говорится в телеграм-канале правовой компании “Алетейя”.

Макаров провел в Турции полгода и принял участие в 13 матчах высшей лиги, не отметившись результативными действиями.

Макаров об инвестициях: «Держу абсолютно все деньги в недвижимости, никаких акций, облигаций. Мне были нужны финансы, чтобы закрыть ипотеки — поэтому поехал в Турцию».