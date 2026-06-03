Также железнодорожники планируют обменять нападающего Дмитрия Воробьева в «Спартак» на полузащитника Данила Пруцева с доплатой со стороны красно-белых. В минувшем сезоне Пруцев выступал за «Локо» на правах аренды.
«Локомотив» готов купить Даку, если продаст Батракова и обменяет Воробьева на Пруцева с доплатой от «Спартака» (Иван Карпов)
«Локомотив» намерен приобрести форварда «Рубина» Мирлинда Даку в случае продажи хавбека Алексея Батракова, на которого претендует «ПСЖ», сообщает инсайдер Иван Карпов.