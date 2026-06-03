Габулов о Сафонове: «Показывает игру лучшего вратаря Европы. Он ключевая фигура в “ПСЖ”

«Матвей показывает игру лучшего вратаря Европы, и результат говорит сам за себя. Больше скажу: если бы не игра Сафонова, то вряд ли бы “ПСЖ” дошел до финала. Потому что именно его действия напрямую в четвертьфинале, а затем и в полуфинале помогли спасти не очень хорошо проходившие матчи для команды.