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Габулов о Сафонове: «Показывает игру лучшего вратаря Европы. Он ключевая фигура в “ПСЖ”

Владимир Габулов оценил две подряд победы вратаря Матвея Сафонова в Лиге чемпионов в составе «ПСЖ».

«Матвей показывает игру лучшего вратаря Европы, и результат говорит сам за себя. Больше скажу: если бы не игра Сафонова, то вряд ли бы “ПСЖ” дошел до финала. Потому что именно его действия напрямую в четвертьфинале, а затем и в полуфинале помогли спасти не очень хорошо проходившие матчи для команды.

Поэтому считаю, что Матвей — это ключевая фигура в сегодняшнем, а уже вчерашнем «ПСЖ», который победил в Лиге чемпионов. И это его легендарнейшее достижение в виде победы в двух финалах! «— сказал экс-вратарь “Динамо”.