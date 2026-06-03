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Барнс победил рак простаты: «Мне ее удалили. Это немного запретная тема — мужчинам приходится брать себя в руки, проглотив гордость, и признать проблему»

Экс-форвард «Ливерпуля» и сборной Англии Джон Барнс рассказал, что вылечился от рака простаты.

"У меня был рак простаты, мне ее удалили. Мало кто об этом знает, и это немного запретная тема, ведь мы поддерживаем женщин с раком груди, и это само собой разумеется.

В то время как в случае с мужчинами правительство говорит: «Да, рак простаты, нам нужно больше осведомленности, чтобы люди обращались за помощью, и среди темнокожих мужчин это [болезнь] более распространено».

И тогда мужчинам приходится брать себя в руки, проглотив гордость, и признать, если у них есть проблемы, и сказать об этом. Так что хорошо, что об этом стало известно", — сказал 62-летний Барнс в эфире Times Radio.