Барнс победил рак простаты: «Мне ее удалили. Это немного запретная тема — мужчинам приходится брать себя в руки, проглотив гордость, и признать проблему»

"У меня был рак простаты, мне ее удалили. Мало кто об этом знает, и это немного запретная тема, ведь мы поддерживаем женщин с раком груди, и это само собой разумеется.
В то время как в случае с мужчинами правительство говорит: «Да, рак простаты, нам нужно больше осведомленности, чтобы люди обращались за помощью, и среди темнокожих мужчин это [болезнь] более распространено».
И тогда мужчинам приходится брать себя в руки, проглотив гордость, и признать, если у них есть проблемы, и сказать об этом. Так что хорошо, что об этом стало известно", — сказал 62-летний Барнс в эфире Times Radio.