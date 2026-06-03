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Генич о Мостовом: «Если назовет меня “полуфутболистом”, косых взглядов с моей стороны не будет. Это нормально, когда поигравшие за сборную относятся к таким, как я, на уровне “где-то там мячик пин

Комментатор Константин Генич заявил, что не обидится, если Александр Мостовой назовет его «полуфутболистом».

Источник: Спортс‘’

— Как думаете, в понимании Александра Мостового вы «футбольный человек»?

— Очень хотел бы так думать. Но это нормальная история — когда люди, поигравшие за сборную, в еврокубках, относятся к таким, как я, на уровне «где-то там мячик пинал».

Тот же Бубнов, еще до наших совместных эфиров, часто высказывался обо мне в таком духе: «Да кто он такой? Где играл?» Никаких обид.

Если Мостовой назовет меня «полуфутболистом» — ну и хорошо. Косых взглядов с моей стороны не будет, — сказал Генич.

Генич — воспитанник «Спартака», выступал за «Химки», «Псков-2000», латвийский «Вентспилс», израильский «Маккаби Ахи» и «Амкар».