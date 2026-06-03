Умяров про 0:1 с Египтом: «Нам не хватает чуть из-за отстранения. В РПЛ нет таких соперников и скоростей»

Мы в РПЛ постоянно играем друг с другом. Но мы должны привыкать к тому, что соперник отличается от нас. Дело не в том, что мы где-то отстаем. Дело в привычке. Думаю, нам не хватает чуть из-за отстранения. Из-за того, что у нас нет таких соперников и скоростей.