Умяров про 0:1 с Египтом: «Нам не хватает чуть из-за отстранения. В РПЛ нет таких соперников и скоростей»

«Мотивация в сборной есть. Понятное дело, что хотим играть в официальных матчах. Но сколько раз мы уже говорили это “если”.
Поражение от Египта — не дело мотивации. Один из сильнейших соперников за последние годы, который готовится к ЧМ. Это дело каких-то деталей, которые решили исход.
Мы в РПЛ постоянно играем друг с другом. Но мы должны привыкать к тому, что соперник отличается от нас. Дело не в том, что мы где-то отстаем. Дело в привычке. Думаю, нам не хватает чуть из-за отстранения. Из-за того, что у нас нет таких соперников и скоростей.
Наш следующий соперник [Буркина-Фасо] — тоже хороший тест на готовность", — сказал Умяров.